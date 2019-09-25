الحاقد على مصر.. نرصد تاريخ أردوغان مع التنظيمات الدينية

لم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إخفاء كره وعدائه للدولة المصرية منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الي سدة الحكم، وانتمائه إلى التنظيم الإرهابي.



ونرصد خلال السطور التالية عدد من التصريحات التي تثبت كراهية السلطان العثماني للدولة المصرية .



فقد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان القائد السابق للجيش بأنه "طاغية" وذلك في مقابله اجراها مع قناة " سي. ان. ان"



وردا علي أحد اسئلة الصحفيين إن السيسي لا يختلف عن الآخرين، إنه نفسه طاغية" بل واتهم الإدارة المصرية بالعمل "مع" إسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية .



كما إتهم السلطات المصرية بأنها تسعي لإستبعاد حماس من الي إتفاق سلام في غزة حيث قال " إن الإدارة في مصر ليست شرعية".



وأمام اجتماع انتخابي لأنصاره في إسطنبول قال ان وفاة المعزول محمد مرسي كانت "غير طبيعية" ولم يكتف عند هذا الحد بل صرح بأنه سيعمل علي مقاضاة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية.



وعن علاقة اردوغان بالتنظيمات الدينية، فقد بدأت منذ انتخابه في عام 1976 رئيسا لتنظيم الشباب التابع لحزب الإنقاذ الوطني بمدينة إسطنبول -كبرى المدن التركية- وهو حزب إسلامي التوجه تم حله في الانقلاب العسكري عام 1980.



كما إنضم الي حزب الرفاه الإسلامي، الذي أسسه نجم الدين أربكان عام 1983، وأصبح رئيسا لفرعه بإسطنبول، في العام التالي، وترقى ليصبح عضوا في اللجنة الإدارية للقرارات المركزية للحزب عام 1985، ثم انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول في عام 1994 ممثلا للحزب.



وفي ديسمبر1997، اتُّهم أردوغان بالحض على الكراهية الدينية ففُصل من عمله بل وحكم عليه بالسجن لمدة 4 اشهر قبل.



اسس حزب العدالة والتنمية في عام 2001، حيث حصل على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات نوفمبر2002.



ومع صعود أردوغان الي قمة السلطة ازدادت رَغبته في الاستحواذ على كُل مفاصل السلطة فقام بتعديل الدستور وحول نظام الحكم إلى الشكل الرئاسي.