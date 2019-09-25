ننشر الأسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن لجنة التخطيط بالأهلي

كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد عن الاسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن رئاسة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.



وأكدت المصادر الخاصة لـ صدى البلد أنه لم يحدث أي أزمة بين طه اسماعيل وإدارة الأهلي على الإطلاق، وأن الأول قرر أن يرحل عن لجنة التخطيط بمحض إرادته.



وأشارت المصادر إلي أن طه اسماعيل مرتبط بتعاقد مع إحدى القنوات الفضائية لتحليل مباريات الدوري الممتاز، ويحصل على مقابل مادي نظير ذلك، وهو ما يجعله في حالة نقيض بين تحليل ونقد الفريق الذي يرأس لجنة تخطيط ناديه.



وأفادت المصادر بأن طه إسماعيل اختار أن يعتذر عن الاستمرار في العمل بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خاصة وأن العمل بها تطوعي وبدون أي مقابل مادي.