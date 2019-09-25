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أخبار العالم

أركان إسرائيل: الوضع الأمني في الشمال والجنوب حساس ومعقد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
نائب رئيس أركان الجيش
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير
سمر صالح
قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي كان مؤخرًا في قلب واقع أمني حساس ومعقد من الشمال والجنوب.

وأكد إيال زامير أن الجيش يواصل فحص استعداده وكفاءته بشكل مكثف، في ذراع البحر وفي الضفة الغربية وفي الجبهة الشمالية مع سوريا وحزب الله في لبنان وأمام إيران التي تعمل بالقرب من حدود إسرائيل لتقويض أمنها وسيادتها.

وأضاف: "سوف نعمل بجد ضد أي شخص يحاول إيذاءنا، سنواصل العمل بلا كلل، وبالتالي ضمان أمن دولة إسرائيل لسنوات قادمة".

يشار إلى أن 435 من مرتبات الجيش الإسرائيلي بالقوات البحرية قتلوا على مدار 71 عامًا خلال الحروب الماضية.

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