شعبة الذهب تكشف عن الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفعت في السوق المحلي متأثرة بالارتفاع العالمي، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 955 جنيها للجرام، وسعر الوقية سجل 1,533 دولارا.
وأضاف نادي نجيب في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن استمرار التوترات العالمية ينذر بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ أمن لذلك هناك اقبال على شراء الذهب على المستوى العالمي.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 25-9-2019، وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 793 جنيها مرتفعا 3 جنيهات، وعيار 21 : 695 جنيها مرتفعا 4 جنيهات، وعيار 18 : 595 جنيها، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 463 جنيها مرتفعا جنيهين.