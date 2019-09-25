شعبة الذهب تكشف عن الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفعت في السوق المحلي متأثرة بالارتفاع العالمي، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 955 جنيها للجرام، وسعر الوقية سجل 1,533 دولارا.





وأضاف نادي نجيب في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن استمرار التوترات العالمية ينذر بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ أمن لذلك هناك اقبال على شراء الذهب على المستوى العالمي.



