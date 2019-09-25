ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة الذهب تكشف عن الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
الذهب
الذهب
آية الجارحي
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفعت في السوق المحلي متأثرة بالارتفاع العالمي، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 955 جنيها للجرام، وسعر الوقية سجل 1,533 دولارا.

وأضاف نادي نجيب في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن استمرار التوترات العالمية ينذر بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ أمن لذلك هناك اقبال على شراء الذهب على المستوى العالمي.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 25-9-2019، وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 793 جنيها مرتفعا 3 جنيهات، وعيار 21 : 695 جنيها مرتفعا 4 جنيهات، وعيار 18 : 595 جنيها، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 463 جنيها مرتفعا جنيهين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنيهان انخفاضا في جرام الذهب منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 698 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب 13 جنيهًا خلال يومين وعيار 21 يسجل 697 جنيهًا للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

ترشيحاتنا

أسعار ميتسوبيشي الجديدة من الوكيل بتحديث اليوم

شريف إكرامي يدافع عن مدرب الأهلي السابق بهذه الطريقة

مستواك أعلى.. جمهور عمرو دياب يهاجم محمد علي بـ هاشتاج #الا_ الهضبة

الإعلان عن التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر..اليوم

شاهد.. ريهام عبد الغفور تصفف شعرها

الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف إمام مدخن ودفع زكاة المال من فوائد الوديعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة

لكل اسم حكاية.. العلمين مدينة بين جبلين شاهدة على الحرب العالمية الثانية