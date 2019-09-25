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أخبار العالم

أغرتهم بالمال.. دولة عربية تشجع مواطنيها بأوروبا على العودة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
العراق يريد منع موت
العراق يريد منع موت المهاجرين
محمد علي
طلبًا لعودة مواطنيها الذين سبقوا وهاجروا إلى دول أوروبا لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، دعت الحكومة العراقية رعاياها المهاجرين للعودة إلى بلدهم، جاعلة المال إحدى الوسائل للترغيب في ذلك، بحسب ما ذكرت صحف عراقية.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم، الأربعاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وجه بمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج، فيما أكدت تخصيص قروض مالية للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للوزارة أنها "حصلت على تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشئون الاجتماعية للعراقيين العائدين من دول الاتحاد الأوروبي".

وذكرت السلطات أن "الوزارة حصلت على نسبة من برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي مساهمة في رفع مستواهم المعاشي واستقرارهم في المجتمع والحيلولة دون التفكير بالهجرة غير المشروعة لخارج البلاد مرة أخرى".

وأضافت أن "المستفيدين من هذا البرنامج سيتم شمولهم بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

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