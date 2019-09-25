تذبذب أسعار الذهب.. اعرف الأسباب والوقت المناسب للشراء

شهدت أسعار الذهب عالميا ومحليا تذبذبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري، وارتفع المعدن الأصفر في السوق المحلية اليوم، الأربعاء 25 - 9 - 2019، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في الأسواق سعر 695 جنيها بزيادة 4 جنيهات.



وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24، 793 جنيها مرتفعا 3 جنيهات، وعيار 21، 694 جنيها مرتفعا 3 جنيهات، وعيار 18، 595 جنيها، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14، 463 جنيها مرتفعا جنيهين.



من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، ارتفعت في السوق المحلية متأثرة بالارتفاع العالمي، لافتا إلى أن عيار 21 سجل 955 جنيها للجرام، وسعر الأوقية سجل 1.533 دولار.



وأضاف نادي نجيب، في تصريحات لـ"صــدى البـلد"، أن استمرار التوترات العالمية ينذر بارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن، لذلك هناك إقبال على شراء الذهب على المستوى العالمي.

