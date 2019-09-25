مشهد ساخن.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب وتهدد بقاءه.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن تصاعد الأجواء النارية بين رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



ووفقا للتقرير، فإن الوضع يغلى تحت قبة مجلس الكونجرس الأمريكى فى اتهامات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتعلق بانتهاك الدستور والخيانة، والتى باتت حديث الشارع الأمريكى.



"لا أحد فوق القانون" هكذا جاءت تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والتى أعلنت فتح تحقيق لعزل ترامب ورفضها لترشحه مرة أخرى، والتى اتهمته بانتهاك الدستور والحصول على مساعدة دولة أجنبية وهى أوكرانيا لإيذاء خصمه المرشح الديمقراطى.



ترامب رفض الاتهامات وقال إنها قد تنعكس إيجابا على حظوظه بالفوز مرة ثانية، وأمام هذا المشهد الساخن الذى قد يتصاعد الأيام المقبلة انقسم الأمريكان لتأييد أو رفض ترشح انتخاب ترامب لولاية جديدة.

