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منوعات

مريض نفسي.. استدرج صديقته عن طريق سناب شات واعتدى عليها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
مريم صليب
ألقت الشرطة القبض على مضطرب نفسيا في بريطانيا بعد اعتدائه على صديقته البالغة من العمر 18 عاما بعد أن وثقت فيه لأنه كان دوما يلقبها بوالدته الصغيرة.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن ذلك الشاب المضطرب طلب من صديقته عبر تطبيق سناب شات في محادثة هادئة أن يتقابلا في منزله لأنه يشعر بالوحدة، ودعاها لتناول وجبة العشاء في حضور أسرته.

ذهبت الفتاة بكل هدوء إلى المنزل، إلا أنها وجدته أشبه بالمنازل التي تظهر في أفلام الرعب، حيث السكون والهدوء يسودان المكان، وظهر لها صديقها مرحبا بها.

في البداية كان كلامه هادئا ويشكو لها من مشاكل حياته، حتى شعرت الفتاة بعدم الارتياح وبدأت تسأل أكثر من مرة عن والدته وإخوته، فانفعل ومن ثم اعتدى عليها.

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