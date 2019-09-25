مع زوجته وشقيقته.. رامي رضوان ينشر صورة جديدة على إنستجرام.. شاهد

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بشقيقته وزوجته دنيا سمير غانم.
وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلا: "حبايبي..#ماشاء_الله".
وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:
"ربنا يخليهملك"
ماشاء الله عليكم جماال"
"عيد ميلاد مين ده؟"
"ايه البنتين الاحلي من بعض دول"
جدير بالذكر ان الاعلامي رامي اضوان انتقل حديثا الي برنامج مساء "dmc".
وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلا: "حبايبي..#ماشاء_الله".
وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:
"ربنا يخليهملك"
ماشاء الله عليكم جماال"
"عيد ميلاد مين ده؟"
"ايه البنتين الاحلي من بعض دول"
جدير بالذكر ان الاعلامي رامي اضوان انتقل حديثا الي برنامج مساء "dmc".