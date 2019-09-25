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فن

مع زوجته وشقيقته.. رامي رضوان ينشر صورة جديدة على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:02 م
رامي راضوان
رامي راضوان
القسم الميداني
نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بشقيقته وزوجته دنيا سمير غانم.

وعلق رامي رضوان علي الصورة قائلا: "حبايبي..#ماشاء_الله".

وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:

"ربنا يخليهملك"

ماشاء الله عليكم جماال"

"عيد ميلاد مين ده؟"

"ايه البنتين الاحلي من بعض دول"

جدير بالذكر ان الاعلامي رامي اضوان انتقل حديثا الي برنامج مساء "dmc".

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