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رياضة

دل بوسكي: ميسي الأفضل في كل العصور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
نور عادل
يرى المدرب الإسباني فيسينتي دل بوسكي، أنَّ الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لديه كل المقومات، لخلافة ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية، لكنَّه أكد أنه لا يزال أمامه الكثير لتحقيق ذلك.

وقال دل بوسكي، في مقابلة صحفية مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "مبابي لديه كل ما يحتاجه لخلافة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ما يزال أمامه التطوير من بعض مهاراته حتمًا".

واعتبر دل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بمونديال 2010، ويورو 2012، ولقبين بدوري الأبطال مع ريال مدريد، أنَّ الأمر ذاته ينطبق على لاعب الملكي فينيسيوس جونيو، مشيرًا إلى أنَّ الطريق أمامه طويل للقيام بذلك.

ورغم اعترافه بـ"الإمكانيات الاستثنائية" التي يتمتع بها مبابي، إلا أنه فضَّل عليه نيمار دا سيلفا، زميله بباريس سان جيرمان، رغم كل أوجه القصور التي تحيط بالحياة الشخصية للاعب البرازيلي.

وقال: "لو خُيِّرت بين نيمار ومبابي، فأرى أن نيمار هو الأفضل". وأضاف: "رغم ارتكابه الكثير من الحماقات التي لا تجعل منه مثالًا يحتذي به اللاعبون الآخرون، لكنه من الناحية المهارية جيد للغاية".

كان المدرب الإسباني، انتقد نيمار سابقًا عندما ترك برشلونة، قائلًا: "لم يتصرف بشكل جيد مع البرسا بل تعامل بشكل سيئ جدًا. إذا استطلعت آراء جماهير برشلونة أعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته".

أمَّا فيما يتعلق بالمفاضلة بين ميسي ورونالدو، قال: "بالنسبة إلي فميسي هو الأفضل، ميسي هو أفضل لاعب في كل العصور، لكن هذا لا ينقص من قيمة كريستيانو رونالدو.. ميسي وكريستيانو ليس لهما حدود".

وعن إمكانية عودته إلى عالم المستديرة مدربًا، قال: "ليست لديَّ أي خطط للعودة إلى التدريب. لا أفتقد التدريب مطلقًا. درّبت في اثنين من أفضل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها المدرب: ريال مدريد، والمنتخب الإسباني".

يُذكر أن فيسنتي دل بوسكي ابتعد عن مجال التدريب بعد أن ترك المنتخب الإسباني إثر أداء سيئ في بطولة أمم أوروبا 2016.

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