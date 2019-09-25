الأرصاد تكشف عن طقس يوم الجمعة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين، وستعاود مرة أخرى الانخفاض يوم الجمعة.



وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الأربعاء، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وأيضا وجود رياح خفيفة.



وأكد أنه ليس هناك ظواهر جوية أخرى غير الشبورة المائية، لافتا إلى أن البحر الأبيض قابل لممارسة جميع الأعمال البحرية ونشاط الملاحة، بينما في البحر الأحمر وخليج السويس هناك اضطراب في الملاحة البحرية.



وأوضح أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة سيكون غير محسوس بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أنه ليس هناك فرص لسقوط الأمطار.

