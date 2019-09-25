أسعار الحديد اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر

استقرت أسعار الحديد خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في مصر، حيث سجل سعر حديد المصريين 11.800 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11.900 ألف جنيه، وحديد العتال 11.850 ألف جنيه، وحديد عطية 11.800 ألف جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 11.850 ألف جنيه، وحديد المراكبي 11.750 ألف جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 11.650 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 11.550 ألف جنيه للطن.