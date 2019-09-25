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حوادث

مرور القاهرة: استمرار أعمال إصلاح أنفاق الميرغنى العروبة والثورة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
محمد صبرى
أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة استمرار أعمال الصيانة والإصلاح لأنفاق "الميرغنى، العروبة والثورة.

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلى مدير المرور، اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بنطاق أنفاق ( الميرغنى – العروبة – الثورة )، والتى تشهد أعمال صيانة منذ يومى الجمعة ، والسبت (20 ، 21 الجارى).

حيث تستمر الأعمال ليلًا فقط من (الساعة 12,05 صباحًا ، وحتى الساعة 5,00 صباحًا) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك أيام (27 - 28 /9/2019م ، وكذا أيام (4 - 5 ، 11- 12، 18 - 19/10/2019).

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