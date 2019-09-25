الأقصر تنجح فى تفعيل منظومة الشباك الواحد.. تطوير 7 مراكز تكنولوجية بالمحافظة.. فصل المواطن عن مقدمى الخدمة للقضاء على الفساد الإدارى.. صور وفيديو

الأقصر تنجح فى تفعيل الشباك الواحد

تطوير خدمة المواطنين بمراكز تكنولوجية مطورة

الشباك الواحد يقضي على الفساد الإدارى

نجحت محافظة الأقصر في تفعيل منظومة الشباك الواحد وأصبحت هي المحافظة الرائدة فى ذلك المجال، وقامت بتفعيل الخدمات التكنولوجية لخدمة المواطنين عبر توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وقالت حنان أحمد، مدير عام مراكز الخدمة المتطورة بالمحافظة، إن التطوير يأتى فى إطار وضع آليات العمل لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين بالمراكز والمدن للعمل بكل مركز من خلال الشباك الواحد.وأضافت أنه يتم حاليا إمداد المراكز التكنولوجية بالموظفين المدربين والأجهزة الحديثة، فضلا عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بصورة جيدة والتسهيل على المواطنين خلال تقديم طلباتهم وتعريفهم بالمستندات المطلوبة، منوهة بأنه تم تطوير 7 مراكز تكنولوجية فى المحافظة وهي "الزينية – الطود – البياضية – القرنة – أرمنت – إسنا – الأقصر".وأوضحت أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى فصل مؤدى الخدمة "الموظف" عن متلقى الخدمة "المواطن" من خلال إدارة المركز التكنولوجى، مشيرة إلى أنه في إطار تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية نشرح للمواطنين تفاصيل القانون المنظم لإجراء الخدمة والمستندات المطلوبة لكل خدمة والرسوم المطلوبة والمدة الزمنية المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة والرسوم طبقا للقانون.وأكدت أن المركز يهدف للقضاء على الفساد المالى والإدارى، حيث لا يدفع المواطن أكثر من الرسوم المقررة طبقا للقانون، ويساهم البرنامج فى عدم إتاحة التلاعب فى التفريق بين المواطنين وتقدم الخدمات للجميع، ويتم تطبيق منظومة الشباك الواحد، حيث إن جميع الخدمات المقدمة للمواطن تؤدى من مكان واحد تحت سقف واحد لأداء الخدمات الإلكترونية.وأشارت إلى أن البرنامج يهدف لرفع مؤشرات الأداء للمسئولين من خلال مجموعة كبيرة من التقارير الإلكترونية التى تتيح للمسئولين تقييم الخدمات وإصدار القرارات المناسبة بناءً على أرقام وإحصائيات دقيقة فيعطى قرارا مناسبا لكل حالة طبقا للقانون.