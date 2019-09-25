بدء إصلاح فواصل كوبري 6 أكتوبر من أعلى غمرة في اتجاه مدينة نصر

صرح مصدر أمنى بمرور القاهرة بأنه قد تقرر إصلاح وتجديد فواصل كوبرى 6 أكتوبر بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر.





وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب" .. على أن تكون مواعيد العمل على النحو التالي:





من الساعة (1,00) صباح الجمعة الموافق 27/9/2019 حتى الساعة (12,00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 28/9/2019.

من الساعة (1,00) صباح الجمعة الموافق 4/10/2019 حتى الساعة (12,00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 5/10/2019.