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فن

تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:39 م
منة فضالى
منة فضالى
رنا اشرف
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء قضاء عطلتها على الشاطئ ترتدى فيها المايوه.

وعلقت منة فضالي على الصورة بقولها: "إذا وجدت أنك تحب الحياة، فإن الحياة تحبك".

جاءت التعليقات على الصورة كالآتى:

هو فيه جمال كده في الدنيا
إيه القمر ده

قمر اوى يا منة

وحققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" الذي يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc.

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