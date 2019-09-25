بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان الجونة .. فساتين وأدوار وضعت غادة عادل في مأزق

لم يمر ظهور الفنانة غادة عادل خلال العرض الخاص لفيلم نورا تحلم، مرور الكرام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لجرأته حيث أطلت بفستان أزرق مكشوف من منطقة الصدر.



وتصدرت غادة عادل محرك بحث جوجل الشهير على مدار الساعات الماضية بعد إطلالتها أمس الثلاثاء، التي عرضتها لهجوم حاد من رواد سوشيال ميديا؛ لأنهم لا يعتبرون غادة عادل نجمة إغراء.. نرصد في التقرير التالي أغرب المواقف التي تعرضت اليها غادة عادل :



-بكاء على الهواء :

خلال ظهورها في برنامج "حكايتي مع الزمان" مع صديقتها الإعلامية انجي علي، أجهشت غادة عادل في البكاء بسبب رؤيتها لملامحها في عمر الـ80 وملامح العجز تملأ وجهها فعندما قالت لها المذيعة : "عيونك حلوين" بكت غادة عادل وقالت لا : "مبحبش حد يقولي عيني حلوة".



وفسرت غادة عادل فيما بعد سبب اضطراب مشاعرها وبكائها بدون سبب أنها تمر بحالة نفسية سيئة، وجاء ذلك بعد انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري.



وقبلها بكت غادة عادل خلال تقديمها برنامج "تعشبشاي" عندما غنت المطربة بوسي أحد أغانيها، متأثرة بكلام الأغنية التي كشفت أنها جعلتها تتذكر منزل والدها ووالدتها وذكرياتها في مرحلة الطفولة.



-فساتين مثيرة :

لم يكن الفستان الأزرق الذي أطلت به غادة عادل أمس في مهرجان الجونة السينمائي هو الأول الذي عرضها لمواقف محرجة، ففي نفس المهرجان العام الماضي أطلت بفستان رمادي مكشوف الصدر، وهي الاطلالة التي وضعتها في مأزق بسبب زوايا التصوير المختلفة.



-الأدوار الجريئة :

ابتعدت غادة عادل في الآونة الاخيرة عن أدوار الفتاة الرومانسية وكذلك الكوميدية وأصبحت تميل في اختيارها للأدوار الجريئة ، ويضرب المثال بذلك دور ضيف الشرف الذي قدمته في فيلم ولاد رزق 2 حيث جسدت دور فتاة لعوب وجمعتها مشاهد مثيرة بالفنان كريم قاسم.

