خماسية نظيفة.. شاهد ملخص أهداف أرسنال ضد نوتينجهام بـ كأس الرابطة

ملخص مباراة أرسنال ضد نوتينجهام فورست



وجاءت خماسية أرسنال في شباك نوتينجهام فورست، بتوقيع جابرييل مارتينيلي هدفين في الدقيقتين "31" "90"، وروب هولدنج "71" وجوزيف ويلوك "77" وريس نيلسون "84".



وسيطر أرسنال على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 68% مقبال 32% لنوتينجهام فوريست.



وتأهل فريق أرسنال إلى دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بعد تغلبه على نوتينجهام 5-0 في الدور الثالث من البطولة.



ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ملخص أهداف أرسنال ضد نوتينجهام بـ كأس الرابطة





سحق فريقنظيرهالذي يلعب في الدرجة الأولى، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ليلة أمس، الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.