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منوعات

موجة غضب تجتاح تويتر في السعودية بسبب رقص سيدات..فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، لسيدات سعوديات منقبات يعملن في وزارة الصحة أثناء احتفالهن باليوم الوطني 89.


أثار ذلك المقطع الذي لا يتعدى الدقيقة غضب رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر ، موضحين أنه خروج عن العادات و التقاليد المحافظة التي تربى عليها الأجيال في المملكة .

جدبر بالذكر أن وزارة الصحة أقامت احتفالًا بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول

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