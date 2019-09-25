موجة غضب تجتاح تويتر في السعودية بسبب رقص سيدات..فيديو

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احتفال منسوبي وزارة الصحة باليوم الوطني ٨٩ .

.#السعودية #وزارة_الصحة

. pic.twitter.com/mVQTxrk7xe — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2019

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، لسيدات سعوديات منقبات يعملن في وزارة الصحة أثناء احتفالهن باليوم الوطني 89.أثار ذلك المقطع الذي لا يتعدى الدقيقة غضب رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر ، موضحين أنه خروج عن العادات و التقاليد المحافظة التي تربى عليها الأجيال في المملكة .جدبر بالذكر أن وزارة الصحة أقامت احتفالًا بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول