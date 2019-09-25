طقس الخليج .. رياح نشطة على السعودية وانخفاض تدريجى فى الإمارات وحار فى الكويت

تشهد دول الخليج اليوم الأربعاء، طقسا صيفيا على أغلب المناطق مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة، بينما تشهد بعض المناطق انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة مع تكون سحب متوسطة وفرص لسقوط أمطار.



وإليكم حالة الطقس فى دول الخليج العربي





السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، فى حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية، وتصل العظمى 42 درجة.



الإمارات



يتوقع المركز الوطنى للأرصاد، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، وذلك مع تعامد الشمس على خط الاستواء، والاتجاه ظاهريًا جنوبًا نحو مدار الجدي.



ويتوقع المركز الوطنى أن يكون طقس اليوم صحوًا إلى غائم جزئيًا شرقًا، وستكون درجة الحرارة فى أبو ظبى العظمى 37م ودبى 38م.



الكويت



توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يكون الطقس حار نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .



وليلًا سيكون حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة، وتصل العظمى إلى 43 م.



البحرين



أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم سيكون رطب مع فرصة لتشكل ضباب فى بعض المناطق وحار نسبيا خلال النهار،و درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 م.