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حوادث

استمرار إخلاء سبيل متهم بـ"خلية شقة الهرم"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:13 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، استمرار إخلاء سبيل المتهم أحمد سيد القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم" ، بتدابير احترازية.

ويواجه المتهمون واثنان آخران اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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