تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لجلسة 2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 2 أكتوبر.



