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حوادث

تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لجلسة 2 أكتوبر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:11 م
عبد المنعم ابو الفتوح
عبد المنعم ابو الفتوح
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 2 أكتوبر.

وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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