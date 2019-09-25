طفل يتفاخر.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة يعلق على تبرع أمير قطر بمبالغ طائلة لتغير المناخ

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين الماضي، عن مساهمة الدوحة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.



وتظاهر تميم بن حمد آل ثاني بأن هذا القرار يتماشى مع حرص قطر على تولي دورها كشريك نشط مع المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، حيث صرح بذلك خلال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي 2019، التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



بدوره، علق المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فهد بن عبد الله آل ثاني على تغريدة تميم التي تفاخر فيها بهذا المبلغ الكبير؛ مؤكدا أن المواطن القطري أحق بهذا السخاء.



وقال المعارض القطري في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم حلب تميم بشكل لا يصدق"؛ مستشهدا بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.. الآية}".



وأضاف: "الطفل تميم يتبرع بما يقارب٤٠٠ مليون ريال قطري للدول المتأثره بالتغير المناخي ويتفاخر بأن قطر ساهمت في الحفاظ على درجة حرارة الأرض بواسطة تقنيات الطاقه البديلة فيها".



واختتم الشيخ القطري المعارض تغريدته متسائلا: "أليس المواطن القطري أحق بهذا السخاء؟!".



جدير بالذكر أن الشعب القطري يعاني من أضرار جسيمة لحقت ببلاده منذ مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة نظرا لدعمها الإرهاب.