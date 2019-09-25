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فن

صبري فواز يحيي ذكرى رحيل خالد صالح

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صبرى فواز
صبرى فواز
شيرى نبيل
أحيا الفنان صبري فواز ذكرى وفاة صديقه الفنان خالد صالح الذي رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر عام 2014.

ونشر صبري فواز عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل خالد صالح، وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا ابو أحمد .. واحشني".

يذكر أن الفنان خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عاما.
صبري فواز يحيي ذكرى رحيل خالد صالح

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