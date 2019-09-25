مع بداية المدارس.. معاناة الأمهات من أجل أولادهن: بنتعب أكتر منهم

قبل انتهاء اليوم الدراسي تمتلئ الشوارع بالأمهات، المئات يقفن على أبواب المدرسة في انتظار سماع رنين جرس انتهاء اليوم الدراسي، وكل منهن تحرص على الصعود حيث يجلس ابنها ليذهبا معا للمنزل، خوفا من تدافع الأطفال على السلم، حيث تحرص مئات الأمهات على سلامة أبنائهن في أعوامهم الدراسية الأولى.



وانتظار الأمهات على أبواب المدرسة لا يقتصر على خوفهن فقط، ولكن لكي لا يخاف الابن من أنه وحيد، فتقول شيماء إسماعيل، أم الطفل عمر، في الصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس الطالبية، إنها حرصت منذ التحاقه بالروضة على تعزيز ثقته بنفسه، وحبه للمدرسة وعدم الخوف من قضاء الساعات الدراسية بدونها، خاصة أنه شديد التعلق بها "باجي بدري وآخده من الفصل وكل يوم أفاجأه بحاجة بسيطة، مشوار لجدته أو حاجة بيحبها وبقى بيحب المدرسة لكن لسه مش حافظ الطريق".



بسيمة محمد (41 عاما) يبدأ يومها في الدراسة يوميا في الساعة الخامسة صباحا، تستيقظ قبل الجميع لإعداد الإفطار والساندوتشات لأبنائها الثلاث، ليلى، وعبد الرحمن، وشيماء، أكبرهم في الصف الأول الثانوي، أما الأخوان الأصغر سنا فيقع عبء مشوارهما اليومي للمدرسة ذهاب وعودة على عاتق الأم.



سكن الأم في حي شعبي بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يضعها في قلق يومي على أبنائها الصغار بالمرحلة الابتدائية وما قد يواجهونه خلال طريقهما اليومي للمدرسة، ولا يطمئن قلبها إلا إذا كانت تلازمهما، وتقول لـ«صدى البلد»: "المشوار متعب عليا وعليهم بس عشان أبقى مطمنة لازم أكون معاهم".



"إحنا بنتعب أكتر من الولاد" بهذه الجملة عبرت رضوى محمد (36 عاما) عن إرهاقها المستمر خلال العام الدراسي مع ابنيها زياد وعمر بالمرحلة الابتدائية، وتقول لـ«صدى البلد»: "بصحى قبلهم أوديهم وأجيبهم غير تجهيز الأكل وشغل البيت والمذاكرة معاهم والواجب.. الموضوع مرهق"، ورغم مساعدات زوجها لها في أعمال المنزل إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتقها.