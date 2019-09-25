مدرب أهلي جدة السابق يتهم لاعبي الفريق بالأنانية

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق لأهلي جدة السعودي، عن معاناته مع لاعبين الاهلي قبل إقالته، موضحا سبب تفضيله لـ مصطفى بصاص علي حساب نور الدين أمرابط.



وذكر برانكو في لقائه مع برنامج "على المرمى" على قناة "العربية" أن اللاعبين كانوا يفكرون ويتصرفون بأنانية ولا يفكرون في مصلحة النادي، ولم يحترموا بعضهم البعض، مؤكدا سعيه لتحقيق التوفيق بين اللاعبين و خلق روح التعاون بينهم.



كما أشاد باللاعب حسين عبد الغني ووصفه بالجاد في التدريبات، بالإضافة إلى منحه الفرصة لمصطفي بصاص بسبب حماسة في التدريب.



وأكمل قائلا:" ناقشت مع إدارة النادي أمر التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، ولكن تم التركيز على التعاقد مع صانع ألعاب، وتم الحديث معي بخصوص بيع سلمان المؤشر إلى النصر لاسيما وأنه يبلغ 32 عاما وهناك عدة لاعبين يتواجدون في خانته".



وتوقع الكرواتي فوز أهلي جدة على نظيره النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرشحا أهلي جدة لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين.



وتابع برانكو:" كنت أطمح إلى حصد البطولات مع الأهلي، فقد فزت مسبقا ب11 بطولة في الصين و كرواتيا و إيران، لكن مع وجود مشاكل في غرف الملابس، فمن المستحيل تحقيق ذلك".

