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رياضة

اليوم.. المصرى البورسعيدى يواجه الزرقا وديا استعدادا لبطل زنجبار

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:50 م
ايهاب جلال مدرب فريق
ايهاب جلال مدرب فريق الكرة بالنادي المصري
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
يخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء فريق المصرى البورسعيدى مباراة ودية مع نظيره الزرقا على استاد المصرى بدون جمهور.

وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة ماليندي بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب فى الثامنة مساء السبت المقبل علما بأن المصرى فاز أمس على نبروه بخماسية نظيفة وديًا.

وكان المصرى البورسعيدى قد فاز فى مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف خارج ملعبه ليصبح تأهله للدور التالى للبطولة قريبًا للغاية.

وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى مستهل مشواره بمسابقة الدورى العام بهدف لكل فريق، وتنتظره مباراة مع الإسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

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