النتائج النهائية لـ انتخابات إسرائيل.. نتنياهو رئيس الحكومة المقبلة رغم الهزيمة.. فوز ساحق لحزب جانتس.. القائمة العربية ثالث قوة بـ الكنيست.. والرئيس ريفيلين يفوض بيبي اليوم

الرئيس الإسرائيلي يفوض نتنياهو بتشكيل الحكومة

فوز ساحق لحزب بيني جانتس على حزب بنيامين نتنياهو

القائمة العربية ثالثة قوة فى الكنيست بحصد 13 مقعدا

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لإسناد تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء خلال الاجتماع المقرر عقده في منزل ريفلين، بسبب عدم إحراز تقدم حتى الآن في الاتصالات بين الليكود وتحالف جانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.ووفقًا لمصادر في بيت الرئيس تحدثت لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن ريفلين غير مهتم بالتسويف في هذه العملية.وأضافت المصادر: "يمكن أن تستمر الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة حتى بعد قرار فرض تفويض تشكيل الحكومة على أحد المرشحين" ويملك نتنياهو توصية من 55 عضوا فيما جانتس 54.ومن المتوقع أن يعلن الرئيس تفويض نتنياهو ما لم يكن هناك تقدم كبير في اجتماع الليلة مع جانتس، وتم عقد اجتماع أول لمفاوضي الليكود وزعماء أزرق أبيض والذي نشأ خلاله جدال حاد بين الطرفين.وادعى ليفين مفاوض الليكود أنه يمثل الكتلة اليمينية بأكملها، التي تشغل 55 مقعدا، بينما رفض توربوفيتش مفاوض تحالف أزرق أبيض أن ليفين يمثل الليكود فقط.وفي وقت سابق، قال مسئولون في تحالف جانتس: "هناك فرق كبير بين ما يقوله نتنياهو عبر وسائل الإعلام، حول التفاوض نيابة عن جميع أعضاء الكتلة الـ55، وما قاله خلال اجتماعه في مكتب الرئيس حيث تحدث فقط نيابة عن الليكود.وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، والتي ارتفع فيها رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب "يهدوت هتوراة" الذي انخفض إلى 7 مقاعد.وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، تصبح النتائج على النحو التالي: "كحول لفان" 33 مقعدا والليكود 32 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وحزب "يمينا" 7 مقاعد، وكتلة العمل-الجسر 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض جانتس ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة علما بأن كتلة أحزاب اليمين بدون أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.ويأتي هذا التحديث وفقا لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة.وذكرت لجنة الانتخابات أنها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن عربية، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تمامًا وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.وذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"كحول لفان" برئاسة بيني جانتس، أصدرا بيانًا مشتركًا عن جولة المحادثات بينهما حول تشكيل حكومة وحدة.وأكد الموقع أن اللقاء الذي جرى بين ممثلين عن الحزبين، اتسم بالجدية وكانت أجواؤه ودية.وأوضح الموقع أن ممثلي الحزبين اتفقوا على نقل تفاصيل المحادثات كلٌّ إلى رئيس حزبه، ليقررا سبل مواصلة الاتصالات بين الجانبين.يُشار إلى أن جولة المحادثات بين طاقم من المندوبين عن حزبي "الليكود" و"كحول لفان"، انطلقت ظهر اليوم في تل أبيب، وذلك استمرارًا للمحادثات التي انطلقت بين كلّ من بنيامين نتنياهو وبيني جانتس في مقر الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين في القدس، سعيًا إلى إيجاد صيغة يتوافق عليها الطرفان لتشكيل حكومة وحدة.وأضاف الموقع أن المحادثات بين الحزبين تدور بعيدًا عن الصحافة، وأن رئيسي الحزبين أوعزا إلى مندوبيهما بعدم الإدلاء بأي تصريحات للصحافة خشية الإضرار بسير المحادثات.وبحسب الموقع الإسرائيلي، اتفق كل من نتنياهو وجانتس على العودة والاجتماع مجددًا اليوم، الأربعاء، في مقر الرئيس الإسرائيلي، على أن يبقى أفراد طاقمي المفاوضات خارج قاعة الجلسة في انتظار تقدم في المحادثات بين الاثنين.