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خلال جولته بمدرسة المحروسة 1 في حي السلام.. رئيس الوزراء يحاور الطلاب ويستمع لآرائهم بشأن المدرسة.. يسأل تلاميذ kg: حضرتوا كام يوم في المدرسة.. ويتابع الوحدات السكنية في مشروع 1 و2

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:30 م
تفقد رئيس الوزراء
تفقد رئيس الوزراء لمدرسة المحروسة 1
محمود مطاوع
  • مدبولى يتفقد مدرسة المحروسة ١ للتعليم الأساسي
  • يسأل الأطفال في kg: حضرتوا كام يوم إلى المدرسة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الأربعاء، مدرسة المحروسة ١ للتعليم الأساسي بحي السلام للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الفصول، وأجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، وبدء تلقي الحصص الدراسية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ عن إمكانات المدرسة من ناحية عدد الفصول والطلاب وكثافة كل فصل.

وأجرى الدكتور مصطفي مدبولي، حوارا مع طلاب مدرسة المحروسة ١ بحي السلام، وسأل مدبولي أحد الأطفال في kg عن عدد الأيام التي حضروا فيها إلى المدرسة، كما سأل عن عدد الطلاب بالفصول.

وقام طلاب kg بعد الأيام الذي حضروا خلالها للمدرسة أمام رئيس الوزراء.

ويضم مشروع المحروسة ١ و٢ نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

كما يتضمن مشروع معا، إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مدرسة المحروسة 1، وتفقد فصول رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى، وتحاور مع عدد من الطلاب والطالبات، حيث سأل إحدى الطالبات: "كنتى ساكنة فين؟"، فأجابت: فى الشرابية، فرد رئيس الوزراء: وإيه رأيك فى الشقة هنا والمدرسة؟ فقالت الطفلة: طبعا المدرسة هنا أحلى، والبيت أحلى"، بينما قال أحد طلاب المرحلة الإعدادية لرئيس الوزراء: "أنا مبسوط جدا هنا، لأنى بنام على السرير لوحدى، وبلعب كورة فى الملعب اللى فى المشروع".

وقال وزير التربية والتعليم إن المدرسة بها 33 فصلا، و370 طالبا، وانتظم العام الدراسى بها منذ اليوم الأول، ومتوسط الكثافات ببعض الفصول 26 طالبا، ويتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتفقد رئيس الوزراء مشروع المحروسة ١ و٢ الذي يضم نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

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