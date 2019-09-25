برلماني: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يتفق عليه جميع أطياف الشعب المصري.. فيديو

قال عضو مجلس النواب محمد سليم، إنه بالأصالة وبالنيابة عن نفسه وعن شعب أسوان، وعن الصعيد بأكمله، وجه كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "زي ما مصر بتحبك، الجاليات بتحبك، وكل المصريين بيحبوك".



وأكد النائب محمد سليم، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال وقفة الجالية المصرية تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة، أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يتفق عليه جميع أطياف الشعب المصري.



وأضاف النائب محمد سليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لمصر والمصريين من عند ربنا ليبني مصر على أسس حديثة وقوية.



ووجه النائب محمد سليم حديثه مرة أخرى للرئيس "السيسي" قائلًا: "الشرفاء من أبناء مصر جميعهم خلفك".

