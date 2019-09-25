ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يتفق عليه جميع أطياف الشعب المصري.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
قال عضو مجلس النواب محمد سليم، إنه بالأصالة وبالنيابة عن نفسه وعن شعب أسوان، وعن الصعيد بأكمله، وجه كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "زي ما مصر بتحبك، الجاليات بتحبك، وكل المصريين بيحبوك".

وأكد النائب محمد سليم، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال وقفة الجالية المصرية تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة، أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يتفق عليه جميع أطياف الشعب المصري.

وأضاف النائب محمد سليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لمصر والمصريين من عند ربنا ليبني مصر على أسس حديثة وقوية.

ووجه النائب محمد سليم حديثه مرة أخرى للرئيس "السيسي" قائلًا: "الشرفاء من أبناء مصر جميعهم خلفك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجالية المصرية في الكويت تجدد دعمها للرئيس السيسي لإحباط فتنة أهل الشر

بعد دعمهم للرئيس السيسى.. عمرو مصطفى يوجه رسالة لهؤلاء الفنانين

السيسي يحيي المصريين المحتشدين أمام الأمم المتحدة أثناء خروجه

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

مواطنة مصرية تنفعل أمام الأمم المتحدة: يا مصريين حافظوا على وطنكم والرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف الأكتاف: إنجي وجدان تتألق بمهرجان الجونة

رسالة دعم نارية من لميس الحديدي لـ محمد صلاح: 100 مليون بيحبوك

أسعار ميتسوبيشي الجديدة من الوكيل بتحديث اليوم

خبر سعيد لجماهير الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت بدورى أبطال أفريقيا

شاهد .. درة تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها

بعد خناقة الجونة.. حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام