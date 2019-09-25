ضبط شخصين لقيامهما بتهريب الشباب إلى الخارج بمستندات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بكفرالشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد بإستخدم مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ ، سبق إتهامه فى قضيتين) بإستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد بإستخدم مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الإمن الوطنى والامن العام ومديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل الشركة الخاصة به وضبط معه أحد الأشخاص (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ، ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ ، سابق إتهامه فى 4 قضايا "أموال عامة – نصب " ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير").





أسفر الضبط والتفتيش عن ضبط 4 كشوف " صور ضوئية " لموافقات أمنية منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية - مبلغ مالى - 4 جوازات سفر بأسماء مختلفة - عدد 2 صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول العربية "يشتبه فى كونها مزورة" - صورة لحجز طيران من القاهرة إلى إحدى الدول العربية - 4 حوالات بريدية بأسماء مختلفة - 8 كشوف مدون بها أسماء عمالة مصرية منسوبه صدورها إلى شركات تعمل داخل إحدى الدول العربية - 2 هاتف محمول يحويان محادثات نصية وهاتفية دالة على ضلوعه فى تهريب الشباب - عدد 1 لاب توب - برنتر - ماسح ضوئى.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بما أكدته بالتحريات وقيامه بإستقطاب وتهريب الشباب المصرى إلى إحدى الدول العربية وأن المضبوط بصحبته يقوم بمعاونته فى نشاطه الإجرامى من خلال تجميع الشباب ، وبمواجهة الثانى إعترف بالإشتراك مع الأول فى تهريب الشباب ويساعدهما فى نشاطهما الإجرامى (أربعة أشخاص يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها ومقيمين بها) وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على (مبلغ مالى وعدد من الهواتف المحمولة تحوى محادثات نصية دالة على ضلوعه فى تهريب الشباب - عدد 1 فيزا كارت - عدد 3 إيصالات إيداع وسحب على أحد البنوك بإجمالى مبلغ 85 ألف جنيه مصرى – 15 ألف دولار أمريكى).



