ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تتعافى .. الأسهم تربح 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم مسجلا مستوى 684.280 مليار جنيه مقابل 672.280 مليار جنيه إغلاق أمس الثلاثاء.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.

وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.53% مسجلا مستوى 490.5 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1315.7 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

تراجع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تخسر 4.1 مليار جنيه

مبيعات المحليين والعرب تبدد مكاسب البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

29.3 مليون جنيه مبيعات العرب.. تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين

بشرة خير.. البورصة توقف نزيف الخسائر وترتفع بمستهل تعاملات الأربعاء

ترشيحاتنا

شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

ننشر الأسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن لجنة التخطيط بالأهلي

رمونى زي الكلب.. داعشى يكشف كيف تخلى التنظيم الإرهابي عنه.. فيديو

شاهد .. درة تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها

بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان الجونة .. فساتين وأدوار وضعت غادة عادل في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام