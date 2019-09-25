البورصة تتعافى .. الأسهم تربح 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على التوالي.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه.



ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم مسجلا مستوى 684.280 مليار جنيه مقابل 672.280 مليار جنيه إغلاق أمس الثلاثاء.



ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.



وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.53% مسجلا مستوى 490.5 نقطة.



وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1315.7 نقطة.