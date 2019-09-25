محمد أبو العينين ينفعل على خونة الوطن: خيانتك لمصر هتقعد لك بخسارة.. ويؤكد: ما حدث في 2011 لن يتكرر.. المستهدفين للدولة اتفضحوا.. وصدى البلد تذيع الحقائق مش الفبركة.. فيديو

أجرت الإعلامية رشا مجدي حوارا مع رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.



وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إنه عاد من اليابان منذ فترة قريبة، وهو حاليًا في الأمم المتحدة، ويقابل الكثير من الشخصيات، ولكنه لم ير في حياته تقديرًا لقائد قام بتلك الأعمال العظيمة في التوقيت الحالي، كـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردًا: "الناس قاعدة تبصله بانتباه عظيم".



وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين: "أنتم وأولادكم وأحفادكم سوف تجنون ثمار المعاناة التي نعانيها اليوم".



وشدد على أن التقدم في مصر وضح كثيرًا من خلال الأرقام، قائلًا: "الأرقام بتتكلم عن تقدم مصر من الناحية العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية"، مؤكدًا أن معدلات التضخم لن تنخفض من قبل إلى الأرقام التي نراها الآن، حيث إنها الآن وصلت إلى 6% في حين أنها سابقًا كانت 30%.



وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن الدولة المصرية بها قانون لتجريم وعقوبة ما يحدث على المواقع الإلكترونية من استهداف الدولة والقادة ورجال الأعمال والمواطنين، ولكن معظم الاستهدافات تكون من الخارج.



وأضاف رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن هناك قانونا دوليا يحكم تلك العملية سالفة الذكر، ولكن الأساس في الوقت الحالي هو وعي الشعب واستقباله للرسائل التي تستهدفه وتستهدف وطنه وقادته، مؤكدًا أن كل المحاولات السابقة للفبركة والكذب على الشعب المصري فشلت، قائلًا: "اتفضحوا، والساحر اللي بيقوم بالسحر بينقلب عليه".



واستكمل رجل الأعمال محمد أبو العينين حديثه قائلًا: "وش المذيع اللي بيذيع أي حاجه باين عليه إنه كداب، وإنه معندوش يقين فيما يقوله، والشعب أصبح قادر على قراءة الوجوه".



ووجه رجل الأعمال محمد أبو العينين حديثه للخونة قائلا: "إنت فاكر إنك جدع عشان بتاخد شوية دولارات دي خيانة، وربنا مش هيباركلك فيها، وهتقعدلك بخسارة في صحتك وولادك ومالك وعافيتك، إنت إيه منفعتك في الشر والمفروض منفعتك إن بلك تبقى كبيرة ومتقدمة، ومتوفقش المسيرة إلا إذا كنت حاقدا ومرتشيا".



وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن من يحاولون تشويه صورة مصر فشلة، ويلجأون للفبركة نظرًا لأنهم لا يمتلكون حقائق لإذاعتها وكشفها، منوهًا بأن هؤلاء الفشلة يحاولون التأثير على الرأي العام، ولكن الشعب المصري يقظ وواعِ جيدًا، وفهم الدسائس والمحاولات اليائسة لهؤلاء الخونة ممن يريدون تدمير مصر.



وأضاف رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن ما حدث عام 2011 لن يتكرر مرة أخرى، قائلًا: "مصر صحيت خلاص، كل واحد في مصر وطني هيقف يقول أنا ابن مصر، ومش هيسيب حد يتلاعب بالبلاد".



وأظهر رجل الأعمال محمد أبو العينين فرحته بالجالية المصرية قائلًا إن فرحة استقبال الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تشعره بالفخر الشديد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص وطنيون مخلصون لوطنهم ويكنون كل الولاء له، ويشعرون بقيمة ما قدمه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد محمد أبو العينين: "الرسالة وصلت، وصدى البلد تذيع الحقائق، خلوا بالكم إحنا بنذيع الحقائق مش الفبركة".

