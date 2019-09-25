30 يوما فى كل دولة .. الصحة تكشف خطوات علاج مليون أفريقي من فيروس سى .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إطلاق قوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون افريقى من فيروس سى، وذلك بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح التجربة المصرية بحملة 100 مليون صحة.





كشف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن القوافل المصرية لعلاج مليون إفريقي قد امتدت لنحو 14 دولة إفريقية إنشاء عيادات لعلاج فيروس سى وتدريب الأفارقة على كيفية عمل المسح الطبى من خلال عيادات "تحيا مصر أفريقيا".





وأوضح خالد مجاهد، أن هناك فرقا طبية وصلت لجنوب السودان منذ يومين يضم أطباء من استشارى الكبد والجهاز الهضمى وصيادلة استشارى تحاليل طبية تمهيدا لافتتاح أول وحدة فيروسات كبدية بالعيادة المصرية بجوبا.





وتابع خالد مجاهد، أن فترة إقامة الوفد المصرى الطبى لجنوب إفريقيا ستستغرق مدة شهر فى كل دولة يتم خلالها افتتاح العيادات وتدريب القائمين من إفريقيا من خلال الفريق الطبى المصرى لطرق إجراء المسح الطبى والكشف المبكر وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى.



