ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

30 يوما فى كل دولة .. الصحة تكشف خطوات علاج مليون أفريقي من فيروس سى .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إطلاق قوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون افريقى من فيروس سى، وذلك بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح التجربة المصرية بحملة 100 مليون صحة.

كشف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن القوافل المصرية لعلاج مليون إفريقي قد امتدت لنحو 14 دولة إفريقية إنشاء عيادات لعلاج فيروس سى وتدريب الأفارقة على كيفية عمل المسح الطبى من خلال عيادات "تحيا مصر أفريقيا".

وأوضح خالد مجاهد، أن هناك فرقا طبية وصلت لجنوب السودان منذ يومين يضم أطباء من استشارى الكبد والجهاز الهضمى وصيادلة استشارى تحاليل طبية تمهيدا لافتتاح أول وحدة فيروسات كبدية بالعيادة المصرية بجوبا.

وتابع خالد مجاهد، أن فترة إقامة الوفد المصرى الطبى لجنوب إفريقيا ستستغرق مدة شهر فى كل دولة يتم خلالها افتتاح العيادات وتدريب القائمين من إفريقيا من خلال الفريق الطبى المصرى لطرق إجراء المسح الطبى والكشف المبكر وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى. 

يذكر أن الرئيس السيسى قد أعلن عن تبنى مبادرة مليون أفريقي للمرة الأولى خلال شهر مارس خلال "ملتقى أسوان للشباب العربي والأفريقي"، وتأتي المبادرة المصرية بعد نجاح حملة 100 مليون صحة في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تنشر تجربة مصر في علاج فيروس سي عالميا .. تفاصيل

الصحة: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به فى علاج فيروس سى

افتتاح معرض"إيجي هيلث" وإشادة بتنظيم والتطور التكنولوجي بأجنحته

الصحة: فريق طبي مصري لمسح وعلاج فيروس سي في جنوب السودان

ترشيحاتنا

رفض عرض الخطيب.. كواليس رحيل طه إسماعيل عن الأهلي

#صبا_مبارك تتصدر تويتر.. ومتابعون: صبا مبارك بمهرجان الجونة كله

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

توقف عن تناوله فورا.. علامات في اللبن تؤكد عدم صلاحيته للاستخدام

يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

تعرف على أول مدينة بالعالم تقنن الحشيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة