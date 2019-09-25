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أخبار البلد

لو اطلقتى على السوشيال ميديا..كيف تتصرفين ؟

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:17 م
الطلاق على السوشيال
الطلاق على السوشيال ميديا
أمل مجدى
قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن هناك بعض الحالات الموجودة فى المحاكم وخلافات كبيرة بسبب طلاق السوشيال ميديا؛ حيث يقوم بعض الأزواج بتطليق زوجاتهم برسالة واتس آب أو ماسنجر أو أى تطبيق آخر من هذا النوع، ثم ينكرون الأمر أو يدعون أن حسابهم قد تعرض لهاكر .

وأضاف الدنبوقي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه لا يجوز الهزار فى حالة الطلاق ، واستشهد بالحديث الشريف " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" منها الطلاق وذلك وفق الشريعة الإسلامية، فعندما يقوم الزوج بكتابة الرسالة يقع الطلاق .

وأكد أنه عندما يحدث ذلك، فعلى الزوجة أن تتجه للمحكمة لإثبات الطلاق ، فتقوم المحكمة بالاستعلام من مباحث الإنترنت وشركات الإتصالات لتثبت ذلك فإن ثبت الأمر تطلق المحكمة الزوجة .

وأشار الدنبوقي، إلى أنه إذا ثبت أن حسابات شخص تعرضت للهاكر فهنا يحاكم الشخص الذى قام بذلك بتهمة الإزعاج ولكن عقوبتها لا تتخطي 20 ألف جنيه غرامة. 

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