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رياضة

رجال اليد بالأهلي يتوجه للإسكندرية لمواجهة سموحة بالدوري

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
ينهي الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لخوض مباراته المرتقبة غدا الخميس أمام فريق سموحة في بطولة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه ظهر اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها، استعدادا للمباراة التي تقام في الرابعة مساءً على صالة نادي سموحة.

وحرص السويدي أولا ليندجرين المدير الفني على عقد جلسة مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين وموقفهم من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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