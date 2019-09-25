بث مباشر.. مباراة تشيلسي ضد جريمسبي في كأس الرابطة الإنجليزية

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يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره غريمسبي تاون، اليوم الأربعاء، الموافق 25-9-2019، وذلك ضمن منافسات دور ال 32 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية ” كأس كاراباو “.وأكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، أنه سيستمر في سياسة الدفع بالوجوه الشابة الصاعدة، عندما يواجه جريمسبي.وستشهد المباراة عودة أحد الوجوه المنتظرة من قبل مشجعي النادي، وهو الجناح اليافع هودسون أودوي، الغائب عن الفريق منذ أبريل الماضي بداعي إصابته في وتر أكيلس.ويسعى الفريق اللندني للفوز بالمباراة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام ليفربول في عقر داره بهدفين لهدف.ويحتل فريق تشيلسي المركز 11 برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا العام.موعد مباراة تشيلسي وغريمسبيومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.