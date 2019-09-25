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منوعات

تعرف على أول مدينة بالعالم تقنن الحشيش

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:13 م
تقنين الحشيش في استراليا
تقنين الحشيش في استراليا
شريف سيد
كشفت وكالة رويترز عن استعداد عاصمة استراليا كانبيرا، لتصبح أول مدينة تقنن حيازة واستخدام وزراعة كميات صغيرة من الحشيش بعد التصويت يوم الأربعاء.

وأقر المشرعون في إقليم العاصمة الأسترالية، مشروع قانون يسمح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بحيازة ما يصل إلى 50 جرامًا لكل شخص من الحشيش وما لا يقل عن أربعة مصانع لكل أسرة للاستهلاك الشخصي.

وتصبح كانبيرا بهذا التشريع الجديد أول ولاية من بين الولايات الست في أستراليا وإقليمين رئيسيين تضفي الشرعية على الحشيش للاستخدام الشخصي.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا التشريع الجديد بداية من نهاية يناير من العام المقبل 2020.

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