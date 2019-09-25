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رياضة

ياسر صلاح: دوري المنطقة أفضل إعداد لفريق يد سيدات الأهلي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمس على حساب الطيران بنتيجة 30-20 في المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وقال ياسر صلاح إن الفريق يتعامل مع كل مباراة فنيا وبدنيا وفقا لأهميتها وطبقا لمرحلة الإعداد الشاق التي خاضها قبل بداية الموسم.

وأضاف ياسر صلاح أن فريق الطيران قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، وكان ندا قويا للفريق إلا أن جاهزية لاعبات الأهلي منحتهم الأفضلية.

واختتم ياسر صلاح تصريحاته، مؤكدا أن بطولة منطقة القاهرة هي أفضل تجهيز للاعبات الأهلي استعدادا لموسم سيكون أصعب من المواسم الماضية.

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