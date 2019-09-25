الاحتلال يطلق جنوده .. هدم خيمة اعتصام وسمح لـ1000 مستوطن باقتحام قبر يوسف

في إطار مسلسل القمع الصهيوني للفلسطينيين، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، خيمة أقامها ناشطون، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي شرقي القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.





وهاجم الأمن الإسرائيلي بادية القدس (شرقي القدس)، وهدمت خيمة نصبها متضامنون وناشطون بمقاومة الاستيطان.





وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية طلبت من الناشطين الفلسطينيين مغادرة الموقع.





والجمعة الماضية أعلن ناشطون وأهالي وهيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، نصب خيمة والبدء باعتصام مفتوح في الموقع، لمواجهة محاولات إسرائيلية للاستيلاء على أراضي وتحويلها لمستوطنة إسرائيلية.





وقبل عدة أسابيع شيّد مستوطنون بؤرة استيطانية في بادية القدس، ووضعوا بيوتا متنقلة في الموقع، في محاولة للسيطرة على الأراضي.





ويخشى الفلسطينيون من تحويل البؤرة إلى مستوطنة تسيطر على مساحات واسعة من أراضيهم في بلدة السواحرة المطلة على البحر الميت.





وفي نفس سياق القمع الإسرائيلي، نقلت فضائية الأقصى عبر حسابها على تويتر، فيديو للأعمال المجرمة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.





وتناول الفيديو المواجهات بعد اقتحام أكثر من 1000 مستوطن قبر يوسف في نابلس، وهو الأمر الذي يحرص عليه كثير من الصهاينة في اقتحام مقدسات المسلمين والمسيحيين.





وأوضح الفيديو، قيام المقتحمين بالرقص في ساحة قبر يوسف، دون أية مراعاة أو إحترام لمشاعر الغير.





كما عرضت فضائية الأقصى، جانبًا آخر لقمع الاحتلال، والذي قام فيه بالاعتداء على عائلة فلسطينية في حي الطور في إطار مواصلته لعمليات الهدم في سلوان.



















