شاهد.. شاب ثلاثيني اغتصب مراهقة معاقة ذهنيا فكان عقابه الحرق حيا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر الثلاثاء إن رجلًا في التاسعة والثلاثين من عمره تعرض لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص، بدون أي سلطة قانونية، في إحدى القرى بمحافظة "ليمبوبو" في جنوب أفريقيا، والذين قاموا بإشعال النار فيه، وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب مراهقة معاقة ذهنيًا.



وأفاد التقرير بأنه تم استدعاء الشرطة إلى قرية "موهوفويا" التي شهدت الواقعة، حيث عثرت على رفات الرجل المذكور.



وكان ذلك الرجل قد واجه اتهامًا من قبل أهل القرية بالاعتداء جنسيًا على الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء قيامها بجمع الحطب، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية.



وذكرت تقارير إخبارية نقلًا عن أحد المسئولين أن الفتاة كانت متواجدة برفقة نساء أخريات عندما هاجمهن ذلك الرجل، وقد تمكنت النساء من الهرب بعيدًا عنه تاركين الفتاة بمفردها، وقام الجاني باغتصابها آنذاك.



ويقال إنه عندما سمع أهل القرية بشأن حادث الاغتصاب، فقد تجمعوا من أجل مناقشة الأمر، وتمكنت مجموعة من السكان المحليين الغاضبين بعد ذلك من تتبع الرجل وقاموا بالهجوم عليه قبل إشعال النار فيه، بحسب ما ذكرت السلطات.



وقامت الشرطة في أعقاب ذلك بفتح تحقيقات في جريمة القتل، وتحاول التوصل إلى أي معلومات بشأن هوية المتورطين فيها، وحتى الآن لم يتم القبض على أي شخص أو التعرف على هوية أي من المشتبه بهم. ومن جانبه، انتقد مفوض شرطة محافظة "ليمبوبو" أعمال العنف ودعا إلى احترام القانون، مؤكدًا على أنه سوف يتم التعامل مع أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الهمجية بحزم.