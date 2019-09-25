القوى العاملة تلتقي وفدا نقابيا أثيوبيا .. وترحب بالتعاون بمجال العمل والعمال

أكدت وزارة القوى العاملة أن العلاقة بين مصر وأشقاءها الأفارقة ليست وليدة اللحظة إنما يجمعها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، نتيجة للترابط الطبيعي الذي يجمع الدول الأفريقية بعضها ببعض.



ورحبت الوزارة - خلال لقاءها وفدا من النقابة العامة للمناجم والطاقة بجمهورية أثيوبيا برئاسة مانجيشا ديسي ؛ وبحضور محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر المصرية - بأى تعاون مصري أفريقي في مجال العمل والعمال؛ بمناسببة تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي العام الحالي؛ لكي يسهم هذا التعاون في توطيد العلاقات ،.



ورحبت القوي العاملة بعقد لقاء ثلاثي بين النقابة العامة للبترول ، والكيماويات ، والمناجم والمحاجر مع النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية لتحقيق مزيد من التعاون و أقصى إستفادة من تبادل الخبرات بين التنظيمات النقابية الإفريقية.



من جانبه قال محمد عرابي؛ انه في إطار توطيد العلاقات المصرية الأثيوبية ستقوم النقابتين غدا الخميس ، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف الى تدريب وتثقيف الأعضاء النقابية ، وتبادل الخبرات والزيارات وتقريب وجهات النظر خاصة في المحافل الدولية.



وفي نفس السياق أكد الأمين العام لنقابة المناجم والطاقة الاثيوبية " تسهاي أكلوم" أن هذه الزيارة تهدف الى تقوية العلاقات المصرية الأثيوبية وتوطيدها وتبادل الخبرات النقابية والعمالية للإستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن ، مقدما شرحا تفصيليا للهيكل التنظيمي الخاص بالإتحاد العام لعمال أثيوبيا ، وأهداف النقابة العامة للمناجم والطاقة المتمثلة في وضع دستور للدفاع عن حقوق العمال ، ورفع الوعي بينهم للحصول عليها فضلا عن الإسهام في إرساء عملية السلام والديمقراطية في البلاد مؤكدا أن للعمال دورا كبيرا في ذلك.



وأهدت القوي العاملة درع الوزارة لرئيس النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية تعبيرا عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر بين الجانبين.



حضر اللقاء من الجانب المصري: أشرف شحاته محمد نائب رئيس النقابة العامة ، ومحمد أحمد عبد الحليم أمين صندوق النقابة ، وكامل محمود عطوة الأنين العام .



وضم الوفد الأثيوبي: دانيال تادلي نائب رئيس النقابة ، سارون ديمتسي سكرتيرة العضوية والتنظيم، اباتي واندوم أمين الصندوق .