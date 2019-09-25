دور الأسرة في مواجهة الشائعات.. ندوة بثقافة القليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذّتت مكتبة أكياد دجوى ورشة رسم حر لطلاب مدرسة الابتدائية بالقرية، وأخرى بالمكتبة في إطار الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد.





كما أقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم أساسيات أركيت مع ورشة تطريز بنادي المرأة، في إطار زيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية، كذلك قدّمم نادي السينما بقصر ثقافة بنها، عرض فيلم "اقتلوا روميو" تدور أحداثه حول مقتل أخ البطل، ومحاولة البطل البحث عن القاتل وفي خلال هذه الأحداث يكتشف الكثير من الأسرار ومنها أن مساعدته في البحث هي ابنة ألد أعدائه، كما اختتُمت دورة ICDL التي نظمها نادي تكنولوجيا المعلومات.





وناقشت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة كتاب "بستان فنون" تأليف سمير الفيل، يُقدم الكتاب باقة من العلوم بشكل مبسط في عدد كبير من مناحي العلم مثل الكيمياء والفيزياء والتاريخ والفلك، بمدرسة بتمدة الابتدائية بنات مع ورشة رسم للطلاب احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد.





كما عقدت بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة حكي بعنوان "قدوة وحدوتة" تناولت كيفية الاستفادة من الشخصيات التاريخية صاحبة الإنجاز الإنساني وكيفية الاستفادة من كفاحهم، بينما عقد بمكتبة باسوس ورشة حكي حول الاستعداد للعام الدراسي الجديد تناولت طرق تنظيم الوقت وكيفية الاستفادة القصوى من عملية التحصيل الدراسي، وكذلك إدارة أوقات الفراغ بشكل يعود بالفائدة على الطالب.





وعقدت بنادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "أساسيات تصميم المواقع" تناولت أهم طرق وأدوات إعداد وتصميم المواقع وهي استعمال أوامر وعلامات، استعمال برامج جاهزة وبرامج الحركة وبرامج مساعدة وإضافة برامج 6Java وتحميل المواقع على الإنترنت.



