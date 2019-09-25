اسأل المفتي.. لماذا عظم الله عز وجل حق الجار

قالت دار الإفتاء إن الله تعالى عظًم من حق الجار حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إن استعانك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات شهدت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا شريت فاكهة فاهدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها سرًّا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك [رائحة طعامك] إلا أن تغرف له منها» رواه الطبراني والبيهقي.



وأضافت الإفتاء في تدوبنة لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك قائلة: "نظرًا لأهمية الأسرة في تكوين النظام الاجتماعي ربطها الإسلام بجاذبية الفطرة بين الجنسين؛ حيث أودع في كل طرف رغبة مُلحَّة للطرف الآخر لتحقيق المودة والسكينة التي يبحث عنها كل منهما لدى الآخر، وما ذاك إلَّا لتتجه إلى إقامة الأسرة القوية، وتكوين البيت الصالح الذي يتكون من مجموعهما المجتمع الصالح، قال جل شأنه: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، وقال عز من قائل: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾.



من جانبه، أكد مجمع البحوث الإسلامية في وقت سابق، أن الإسلام خاطب الناس ودعاهم لحسن المعاملة فيما بينهم من خلال احترام الجار لحق جاره، لأجل إقامة علاقات قوية بين الناس، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تعكس مدى التزام الإنسان بتعاليم الدين.



وقال المجمع إن احترام حق الجار يتمثل في كفّ الأذى عنه والإحسان إليه وأن يعيش الجار مع جاره في أمن وأمان، لافتا إلى أن هذه الحقوق يحتاج إليها المجتمع حاليًا حتى تعم ثقافة التعايش والاحترام المتبادل بين الناس.