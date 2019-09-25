مارجريت عازر: ما قدمه السيسي لمصر لن يستطيع أي رئيس آخر فعله.. فيديو

قالت النائبة مارجريت عازر، إن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي ظهر جليًا من خلال وقفات التأييد التي قاموا بها في شوارع نيويورك.



وأكدت مارجريت عازر خلال حديثها مع الإعلامية رشا مجدي في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال وقفة الجالية المصرية تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته لأعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة، أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر لن يستطيع أي رئيس آخر فعله سابقًا له كان أم لاحقًا.



وأوضحت مارجريت عازر أن الجالية المصرية شعرت الآن أن الدولة المصرية التي خرجوا منها للبحث عن رزق أصبحت في تقدم مستمر وتنمية.



ولفتت مارجريت عازر إلى أنه في الفترات السابقة كانت الدولة تحتوي على الكثير من الهموم والمشاكل التي بسببها لم يكن هناك فرصة تتيح لهم النظر للمستقبل، ولكن الآن الدولة تقدمت كثيرًا وأصبح اهتمامهم الأول والأخير للمستقبل.



وأكدت مارجريت عازر أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات خلال سنوات حكمه لم يفعله أحد في 30 أو 40 عاما مضوا.