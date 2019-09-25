الأسواق اليوم.. الدولار بـ 16.52 جنيه للشراء.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 694 جنيها.. واستقرار أسعار الأسمنت والحديد والخضراوات والفاكهة

الأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار بـ 16.52 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 694 جنيها

سعر الأسمنت اليوم 11800 جنيه للطن

سعر الحديد اليوم 800 جنيه للطن

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجنيه الذهب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

يستعرض "صدى البلد" أسعار السلع والمنتجات في الأسواق اليوم الأربعاء 25-9-2019، وسط تراجع طفيف في سعر الدولار اليوم وارتفاع أسعار الذهب واستقرار أسعار الحديد والأسمنت.وسجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في الأسواق سعر 694 جنيها بزيادة 3 جنيهات.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 694 جنيهًا للجرام دون مصنعية.متوسط سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، في السوق وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية:سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: 793 جنيها مرتفعا 3 جنيهاتسعر جرام الذهب اليوم عيار 21: 694 جنيها مرتفعا 3 جنيهاتسعر جرام الذهب اليوم عيار 18: 595 جنيهاسعر جرام الذهب اليوم عيار 14: 463 جنيها مرتفعا جنيهينوسجل السعر العالمى للذهب 24.667 جنيهًا للأوقية.سجل سعر الجنيه الذهب 5552 جنيهًا.سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 793.143 جنيه بارتفاع نحو 3 آلاف جنيه.أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الأربعاء 25-9-2019 شهدت استقرارًا نسبيًا، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، متراجعا قرشين، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.88 جنيه للشراء و18 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.28 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.43 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع، مرتفعا 5 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.09 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 25 -9 - 2019، في سوق العبور.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.استقرت أسعار الحديد خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في مصر، حيث سجل سعر حديد المصريين 11.800 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11.900 ألف جنيه، وحديد العتال 11.850 ألف جنيه، وحديد عطية 11.800 ألف جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 11.850 ألف جنيه، وحديد المراكبي 11.750 ألف جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 11.650 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 11.550 ألف جنيه للطن.استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن.بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيه للطن، وأسمنت المخصوص 790 جنيها للطن، وأسمنت شورى 790 جنيها للطن، وأسمنت الصخرة 790 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 833 جنيها للطن، وأسمنت النصر 790 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 800 جنيهات للطن.وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيها، وسوبر سيناء 2465 جنيها، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، والواحة الأبيض 2445 جنيها للطن.وسجل سعر الأسمنت المخلوط النخيل 705 جنيهات للطن، وأسمنت الواحة 708 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيها للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 865 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 833 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 830 جنيهًا للطن.