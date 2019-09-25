ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أراضى الدولة: مهلة جديدة لسداد رسوم الفحص والمعاينة حتى ٣١ أكتوبر القادم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:44 م
لجنة استرداد أراضي
لجنة استرداد أراضي الدولة
محمد عبد المنعم
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين فى الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات فى ١٤ يونيو ٢٠١٨ وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا فى دورة التقنين واستكمال الإجراءات.

وأكدت اللجنة أن المهلة المحددة لذلك تنتهى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، وأن جميع المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.

وأوضح اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذه المهلة فى إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين فى التقنين وسداد حق الشعب.

وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة، وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الإجراءات القانونية للتصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة في الفيوم

تأجير أراضي تقنين وضع اليد في الوادي الجديد..اعرف الأسعار والمواعيد

رئيس الوزراء: صرف 20% من عائدات تقنين الأراضي لرفع كفاءة الخدمات بالمحافظات

توقيع 16 عقدا.. تقنين أوضاع واضعي اليد أمل أبناء مطروح

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والتشيكل المتوقع

السحر ينقلب على الساحر .. رسالة شديدة اللهجة من أبو العينين للخونة .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

أسعار ميتسوبيشي الجديدة من الوكيل بتحديث اليوم

شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

جاريث بيل خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة