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أخبار العالم

بعد هزيمة جونسون القضائية.. العموم البريطاني يعقد أولى جلساته

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:27 م
العموم البريطاني
العموم البريطاني يعقد أولى جلساته
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة سكاي نيوز بانعقاد مجلس العموم البريطاني مجددا بعد حكم المحكمة العليا الذي اعتبر قرار تعليق عمل البرلمان غير قانوني.

ينعقد البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، في أول اجتماع له منذ التعليق الذي فرضه عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 سبتمبر الجاري

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت الثلاثاء بعدم قانونية قرار جونسون. حيث اعتبرت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بوريس جونسون المثيرة للجدل بتعليق أعمال البرلمان باطلة وغير مبررة مع اقتراب استحقاق بريكست.

وكان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من بوريس جونسون.

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