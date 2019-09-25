شاهد .. مرجان والدماطي في مؤتمر ألبوم رموز الأهلي

عقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.





وحضر المؤتمر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير شركة بروسيرف، التي تتولى إصدار الألبوم، بالإضافة للعديد من نجوم الأهلي القدامى.





وجاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي؛ بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة الأهلي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة لزيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار ما تفعله أكبر الأندية العالمية.



