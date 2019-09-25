أول تعليق من رئيس أوبر بعد خسائره الفادحة: التجارة مكسب وخسارة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر إنه "بالطبع الخسارة ليست شيئا جيد بل علينا تقبل أن التجارة عبارة عن مكسب وخسارة، ولن تدوم الخسارة وكذلك المكسب، فقط علينا أن نهتم لأسباب الخسارة ونحسن أوضاعنا".



ووفقا لما ورد في "سي إن إن"، فإن الرئيس التنفيذي بشركة أوبر أقر بأن خسارة 5 مليارات دولار هزيمة فادحة للشركة بأكملها، إلا أنه تدارك الموقف وبدأ الوقوف على الأسباب وعلاجها حتى لا يحدث ذلك الخطأ مرة أخرى.



وأضاف رئيس شركة أوبر أن أي تجارة تتعرض أحيانا إلى هزات قوية كهذه الذي التي نتج عنها خسارة كبيرة ولكن الشركة تسعى إلى العودة سريعا.

